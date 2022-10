1. Hexenfinger-Guetsli

Sie dürfen beim Gruselapéro auf keinen Fall fehlen: Die Hexenfingeringer-Guetsli. Man nehme einen Teig nach Wahl (es geht mit Blätterteig genauso wie mit Mailänderliteig), schneide oder rolle den Teig in fingerförmige Stücke, tunke ein stumpfes Messer in rote Marmelade kerbe damit die Rillen der Finger-Gelenke in den Teig, befestige eine Mandel mit Marmelade an der Spitze des Teigstücks und backe das ganze je nach Teig so lange wie nötig. Besonders schön kommt das Ergebnis mit geschälten Mandeln... Die kommen einem Hexen-Fingernagel optisch sehr ähnlich.