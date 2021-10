Squid Game

Natürlich kommt unser neuester Streaming-Hit ganz oben auf die Liste. In tödlichen Kinderspielen kämpfen verschuldete Menschen um ein millionenschweres Preisgeld. Dabei gibt es jede Menge Schockmomente und viele Tote – und was passt bitteschön besser zu Halloween? Also immer her mit den «Squid Game»-Outfits.