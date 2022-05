Moderne Familien verfallen gefährlichem Erziehungs-Trend

Überbehüten ist eine Form der Vernachlässigung

Tatsächlich ist das Überbehüten laut Marsden kein kleines Eltern-Paux-pässchen, sondern eine ernstzunehmende Form der Vernachlässigung. Denn Rasenmäher-Eltern tun ihren Kindern mit ihrer vorausgreifenden Art nichts Gutes. Im Gegenteil. «Indem wir Kinder grossziehen, die nur wenige Auseinandersetzungen erlebt haben, erschaffen wir keine glückliche Generation von Kindern. Wir erschaffen eine Generation, die keine Ahnung hat, was sie tun soll, wenn sie tatsächlich mal auf ein Hindernis stösst. Eine Generation, die beim blossen Gedanken an einen Misserfolg in Panik ausbricht oder komplett abschaltet. Eine Generation, für die Scheitern so schmerzhaft ist, dass sie Bewältigungsmechanismen wie Sucht, Schuldzuweisung und Verinnerlichung benötigt, um damit klarzukommen», erklärt ein Lehrer in einem Internet-Forum und trifft damit den Nagel auf den Kopf.