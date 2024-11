In Schweden aber wurde schon vor acht Monaten gefeiert, genauer gesagt am 12. März. An jenem Tag im Jahr 1881 hatte sich die damaligen Viktoria von Baden mit dem späteren Gustav VI. Adolf König von Schweden verlobt. Seither gehört dieses Datum allen schwedischen Victorias. Für DIE Victoria von Schweden gab es dieses Jahr einen schönen Blumenstrauss. Die Musikkapelle spielte ein Ständchen, sogar die Ehrengarde machte ihr die Aufwartung. Es ist zwar bei weitem nicht der gleiche Aufmarsch, den es jeweils zum Geburtstag der zukünftigen Königin von Schweden am 14. Juli gibt – übrigens der Victoria-Tag. Trotzdem wird auch der Namenstag im schwedischen Königshaus zelebriert. So wie es in vielen Haushalten in Schweden Tradition ist.