Welche Bedeutung der Name genau hat, ist nicht klar. Ironischerweise ist allerdings denkbar, dass der Name auf das germanische «alja» zurückgeht, was so viel wie «anders» oder «fremd» bedeutet. Ganz so fremd war der Name allerdings nicht, als Prinzessin Madeleine von Schweden, 38, ihn 2014 ihrer erstgeborenen Tochter, 6, verlieh. Denn bereits im spanischen Königshaus kommt er zum Einsatz: Königin Letizia, 47, und König Felipe, 52, gaben ihrer heute 14-jährigen Tochter diesen Namen. Eine kleine Abweichung gibt es allerdings: Die Spanierin trägt den Namen ohne E am Schluss, die Schwedin mit.