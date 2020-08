Ob es sich dabei um Lady Louise, 16, handeln wird? Dem Alter nach zu urteilen, dürfte sie dereinst die Nächste sein, die Ja sagt – vorausgesetzt, sie will überhaupt heiraten. Aber wer ist denn eigentlich die Tochter von Prinz Edward, 56, und Gräfin Sophie von Wessex, 55? Bislang ist sie in der Öffentlichkeit weder gross noch häufig in Erscheinung getreten – sodass uns fast durch die Lappen gegangen ist, welch coole junge Lady nicht nur in Louises Namen steckt.