Ostereier natürlich färben – eine Farbe liefert überraschende Ergebnisse

Überraschendes Ergebnis mit Malventee

Nicht alles, was einem im Internet versprochen wird, stimmt. Das merkt, wer versucht, seine Ostereier mit Hibiskus schön bunt zu färben. Wir haben diesen Tipp für euch getestet und das Ergebnis hat uns so richtig überrascht. So sehen mit Malven gefärbte Ostereier tatsächlich aus: