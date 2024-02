«Meine vierjährige Enkelin Ria will immer steckengerade den Hang runtersausen», erzählt Bernhard Russi (75). «Ich fahre jeweils ein Stück weiter vorne an den Rand und rufe: ‹Komm zu mir!›. So macht sie eine Kurve, ohne dass ich sie anweisen muss, wie das geht. Diesen offenen Lernweg verfolge ich mit all meinen Enkelkindern. Wir gehen einmal pro Woche zusammen Ski fahren. Johnny ist mittlerweile im Nachwuchskader. Wenn wir zusammen trainieren, sage ich ihm nie, wie er die Ski belasten muss. Ich formuliere nur ein Ziel. Wie er es erreicht, darf er selber herausfinden.»