Der als Skirennfahrer unter dem Namen «Iceman» in die Sportgeschichte eingegangene Olympiasieger und Weltmeister fängt in der Rolle des Gesundheitscoachs noch einmal ganz von vorne an. Das Angebot, das er gemeinsam mit Jennifer erarbeitet hat, befindet sich noch in der Aufbauphase, sei jedoch sehr gut angelaufen. Es mache Spass, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und dann Erfolge zu sehen, so Carlo Janka. Er und Jennifer bilden sich laufend weiter, um als Coaches für ihre Klienten das bestmögliche Angebot zur Verfügung stellen zu können. «Ich bin jetzt gerade daran, den Epigenetik-Coach abzuschliessen und auch sonst sind immer wieder Weiterbildungen und Seminare geplant, um natürlich am Ball zu bleiben und neue Sachen kennen zu lernen.»