Carlo Janka und seine Jenny erwarten Baby Nummer 3!

Dass Carlo Janka nach Familiengründung, Hochzeit und Hausbau auch beruflich mit seiner Jenny zusammenspannt, macht bei so viel Harmonie total Sinn. Das Ehepaar hat vor Kurzem die gemeinsame Firma Janka Coaching gegründet – mit Praxis in Ilanz GR. Ihr Ziel: Menschen in den Bereichen Sport, Gesundheit und Ernährung zu unterstützen und individuelle Lösungen zu erarbeiten. Carlo Janka lässt sich zum Epigenetik-Coach ausbilden, Jenny ist bereits Ernährungsberaterin und macht nun noch einen Abschluss als ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Carlo Janka: «Es ist uns wichtig, dass wir damit nicht nur Sportler ansprechen, sondern alle – selbst wenn jemand nur ein wenig gesünder leben möchte.»