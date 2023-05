Carlo und Jenny Janka feiern Söhnchen Lio

1. Das mit der schlechten Laune täuscht



Mama Jenny betont im Text zum Beitrag auf Instagram, was für ein «Strahlekäfer» ihr «kleiner Prinz» sei. Doch auf dem Foto beweist Lio das ganz und gar nicht. Aber hey, alle Eltern wissen: Zusammen mit Kleinkindern ein Familienfoto zu schiessen, auf dem alle gut drauf sind, ist fast so selten wie der Lottosechser. Ausser vielleicht, wenn ihr unsere Tipps fürs erfolgreiche Familien-Fotoshooting befolgt …





2. Bei der grossen Schwester täuscht der Eindruck vielleicht doch nicht …



Lio ist zu-cker-süss! Die Pfausbäckchen, die speckigen Ärmchen, der feine Haarflaum, die lustigen Laute, die er sicher auch von sich gibt, seine ersten Gehversuche – alle Eltern können bestätigen: In der Zeit um den ersten Geburtstag herum sind kleine Kinder besonders süss. Auch viele ältere Geschwister können dies bestätigen. Nur finden diese das alles andere als süss. Denn für sie ist es die Zeit, in der das «harmlose» kleine Baby, das anfangs fast nur schläft und herumliegt, zum ernst zu nehmenden Rivalen wird, der ihnen nicht nur Mama und Papa, sondern auch die Spielsachen strittig macht. Und am ersten Geburtstag steht der kleine Mann natürlich noch stärker im Mittelpunkt. Beim Besuch der Schweizer Illustrierten vor einem halben Jahr bei ihnen daheim in Obersaxen GR schwärmten Jenny und Carlo Janka zwar, was für eine liebevolle grosse Schwester Ellie sei. Falls sie inzwischen auch andere Seiten gezeigt hat, gibts Tipps gegen Eifersucht unter Geschwisterkindern in unserem Interview mit einer Elternberaterin. Und warum die erste Aufmerksamkeit konsequent dem älteren Geschwisterkind gehören sollte, lest ihr demnächst in unserem Interview mit einer Psychologin. Aber ja, im Falle von Ellie Janka hat die Fotografin vielleicht auch einfach im falschen Moment abgedrückt …