So bereitet ihr Kinder auf die Winterzeit vor 

In einer Sache sind sich Experten und Eltern einig: Der Schlafrhythmus und immer wiederkehrende Rituale sind für Babys und Kinder das Allerwichtigste, wenn es um guten Schlaf geht. Die Kleinen brauchen ihre Gewohnheiten, um ruhig und entspannt schlafen zu können.
Wenn dann im Herbst und Frühling jeweils die Zeitumstellung kommt, passiert es schnell, dass Kinder unter kurzfristigen Schlafstörungen leiden. Am 28. auf den 29. Oktober wechseln wir von der Sommerzeit in die Winterzeit. Das bedeutet, dass wir am Sonntag, dem 29. Oktober, die Uhr morgens von drei auf zwei Uhr stellen.
Damit der liebe Nachwuchs nicht leiden muss und den Mini-Jetlag ganz einfach übersteht, haben wir hier einige Tipps und Tricks für euch zusammengefasst.
1. Genug früh mit der Umstellung anfangen
Bei Kleinkindern zahlt es sich, sechs Tage vor der Umstellung langsam auf die neue Zeit anzugewöhnen. Das heisst, dass wir das Kind sechs Tage vor der Zeitumstellung zehn Minuten später als sonst ins Bett bringen. Fünf Tage davor 20 Minuten und so weiter. Bei Babys sollte man noch früher ansetzen: Bereits zwölf Tage vor der Umstellung lohnt es sich, das Baby Schritt für Schritt später hinzulegen.
2. Mehrere Ruhepausen tagsüber
Unser Ziel ist es, dass das Kind am Abend etwas länger durchhält. Um genau das zu erreichen, empfiehlt es sich, dem Nachwuchs tagsüber Pausen zu gönnen und am Abend dann etwas später ein möglichst ruhiges Programm zu fahren. Dazu gehört ein leicht verdauliches Abendessen, vielleicht ein Bad, eine schöne Massage und ganz sicher kein all zu aufwühlendes und actionreiches Gute-Nacht-Geschichtli.
3. Essenszeiten anpassen
Kleinkinder orientieren sich unter anderem auch an den Mahlzeiten. Je nach Mittags- oder Abendessenszeit weiss es, wo im Tagesablauf es steht. Hier lohnt es sich, genau wie beim Zubettbringen, die Essenszeiten schon Tage vor der Zeitumstellung schrittweise anzupassen.
4. Schlafumgebung anpassen
Die Kinder haben sich in den letzten Monaten daran gewöhnt, dass es abends hell ist, wenn sie zu Bett gehen. Während der Wintermonate ist das anders. Umso wichtiger ist es, das Kinderzimmer bis zum schlafen gehen hell zu halten. Dann kurz vor dem Schlafen rasch gut lüften sorgt für frische Luft und empfiehlt sich sehr, um noch besser in den Schlaf finden zu können.
5. Geduld haben
Ganz egal, wie sehr wir uns bemühen und wie sehr wir alle Tipps und Tricks befolgen, es kann immer sein, dass Kinder in den Tagen vor und nach einer Zeitumstellung quengeliger sind als sonst. Hier helfen wir ihnen – und uns – am besten, wenn wir ruhig und geduldig bleiben. Wohlwissend, dass es vorbei geht und dass es jedes Kind früher oder später bestens schafft, sich im neuen Rhythmus zurecht zu finden.