So bereitet ihr Kinder auf die Winterzeit vor 

5. Geduld haben

Ganz egal, wie sehr wir uns bemühen und wie sehr wir alle Tipps und Tricks befolgen, es kann immer sein, dass Kinder in den Tagen vor und nach einer Zeitumstellung quengeliger sind als sonst. Hier helfen wir ihnen – und uns – am besten, wenn wir ruhig und geduldig bleiben. Wohlwissend, dass es vorbei geht und dass es jedes Kind früher oder später bestens schafft, sich im neuen Rhythmus zurecht zu finden.