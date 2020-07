«Das passiert in Sprungschichten. Man muss sich die Wassertemperatur bei einem See wie eine Schwarzwäldertorte vorstellen. Oben kann es schön warm sein und bereits 50 Zentimeter weiter unten zehn Grad kälter. Der Thunersee ist ein solches Beispiel. Wenn man da vom Boot aus unangenetzt einen Köpfler in den See macht, kann es aufgrund des plötzlichen Temperaturunterschieds einen Schock auslösen.»