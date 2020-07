Todesursache von Naya Rivera ist geklärt

Riveras vierjähriger Sohn wurde am Mittwochnachmittag schliesslich alleine auf dem Boot aufgefunden, nachdem es nach der dreistündigen Mietdauer nicht zurückgebracht worden war. Bei seinem Auffinden trug Josey eine Schwimmweste, eine weitere Rettungsweste für Erwachsene wurde an Bord gefunden. Der Junge wurde an Land seinem Vater Ryan Dorsey, 36, übergeben, von dem sich Rivera vor zwei Jahren hatte scheiden lassen.