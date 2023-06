Sichert private Gewässer ab

Habt ihr einen Garten mit einem Biotop oder einem Pool? Schön für euch – aber eine mögliche Gefahr für Kinder, und zwar nicht nur für eure eigenen. Denn Wasser zieht kleine Entdeckerinnen und Entdecker magisch an, auch wenn sie sich in fremden Gärten befinden. Also unbedingt sicher abdecken oder einzäunen. Bei einem Zaun muss die Zugangstüre selbstschliessend und einschnappend sein, wie die SLRG schreibt.