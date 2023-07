Gerade unter Stand-up-Paddlern sieht man öfters Kinder, die ohne Weste auf dem Board ihrer Eltern sitzen – manchmal auch ziemlich weit draussen auf dem See.

Es ist tatsächlich auch für Kinder nicht obligatorisch, eine Weste anzuziehen, aber die SLRG empfiehlt es auch hier wärmstens. Man kann die Zeit auf dem See dann auch einfach entspannter geniessen. Und wer mit Kindern unterwegs ist, hat mehr Zeit zum Reagieren, falls eines ins Wasser fällt. Denn gerade in Seen kann das Wasser trüb sein, und dort ist es umso schwieriger, ein Kind überhaupt zu finden, wenn es unter die Wasseroberfläche gerät. In so einer Situation muss es schnell gehen, da zählt jede Sekunde. Zudem geschieht Ertrinken oft lautlos.