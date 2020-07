Wie wir in einem früheren Artikel berichteten, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davor, Kleinkinder mit Handy, iPad und TV zu unterhalten. Erst ab dem dritten Lebensjahr wirke sich eine gewisse Bildschirmzeit nicht mehr schädlich auf ihre Entwicklung aus. Aber auch dann gelte: Je weniger, desto besser, sagen die Experten. Was heisst das nun für den Familienalltag in den Ferien und für ältere Kinder? Ist es okay, das Thema Fernsehen ausnahmsweise etwas lockerer zu sehen?