Fünf Tipps um Foodwaste zu reduzieren

Fünf Tipps gegen Lebensmittelverschwendung

1. Kauft schlau ein

Regel Nummer eins: Geht niemals hungrig einkaufen. Viel zu oft führt das zu Impulskäufen, auf die man gerade Lust hat. Führt am besten eine Liste, was alles benötigt wird oder macht vor dem Einkauf ein Foto vom Kühlschrank. So könnt ihr immer schnell checken, ob es noch Sojasauce, Cornichons oder anderes hat.