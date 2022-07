So fanden die Kids von Stars ihre Promi-Kindheit

«Ich begleitete meinen Vater nach Florida, wo er arbeitete. Eine Limousine brachte mich und meine Freundin nach Disneyland, wo schon die Kostüme warteten und wir uns als Prinzessinnen verkleiden durften.» Diese Anekdote aus ihrem Leben als Superstar-Tochter erzählt Hailie Jade Scott (26) in ihrem neuen Podcast «Just A Little Shady». Sie habe damals gedacht, das sei normal. Genau wie viele andere Dinge auch. «Ich dachte, jeder hätte einen Tourbus und sei hin und wieder in diesem unterwegs», erzählt die Tochter von Rapper Eminem (49) lachend. Rückblickend sei ihre Kindheit «total surreal, aber total cool» gewesen, so die Influencerin (2,8 Millionen Follower).