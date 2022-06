Demi Moore und Daniel Humm feiern ihre Liebe in Paris

Was lieben sie so an Paris?

Drei Mal in nur drei Monaten sind Demi Moore und Daniel Humm also nach Paris geflogen um in der Stadt der Liebe ihre Gefühle zu zelebrieren. Was ihnen an der Stadt so gut gefällt, geht aus ihren Posts leider nicht genau hervor. Spitzenkoch Humm könnte die hohe Dichte an Sterne-Restaurants schätzen, Demi Moore dem Ruf als Hauptstadt der Mode folgen. Natürlich sind beide Gründe ziemlich klischeehaft und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Ganz sicher ist aber, dass Daniel Humm und Demi Moore schwer verliebt sind.