Danis Schulzeit? «Unspektakulär.»

Was auf sie zukommt, weiss die Siebenjährige bereits. Schliesslich geht ihre ältere Schwester Anna Sophia, 9, bereits seit zwei Jahren in die Schule. «Man lernt rechnen und zeichnen und singen», zählt Sarah auf. «Aber am meisten freue ich mich aufs Lesen.» Anna Sophia verdreht die Augen. Lesen sei gar nicht ihr Ding. Ihre Lieblingsfächer: «Turnen, Zeichen, Handsgi und Werken. Und Singen und Mathe sind auch okay.» Daniel Arnold, 49, grinst. «Wie warst denn du in der Schule, Dädi?», fragt Sarah. «Ich war ein Minimalist, habe immer nur das Nötigste gemacht. Aber ich bin damit durchgekommen.» Seine Älteste sei da ähnlich. «Man muss immer wieder nachfragen, ob die Hausaufgaben gemacht sind.» Sarah sei ehrgeiziger und ruhiger. «Ich habe die Hoffnung, dass sie nicht ganz so viel mit ihrer Banknachbarin schwatzt wie Anna», meint der Papa lachend. Dabei habe er seine eigene Schulzeit grundsätzlich als «unspektakulär» in Erinnerung.