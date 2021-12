«Mein Mann Lucio und ich verbringen viel Familienzeit mit unserem Sohn, was ich sehr schön finde. Aber uns fehlen die Date Nights. Die wertvolle Zeit zu zweit kommt bei uns definitiv zu kurz», sagt Fabienne Wernly. Während der Corona-Pandemie habe sich das Problem sogar noch zugespitzt. Kein Wunder, fielen doch lange Zeit auch die Grosseltern als Hüeti-Option aus. Viele Kleinfamilien sahen sich zwischen Job und Familienalltag zerrissen – ohne je eine wirkliche Auszeit geniessen zu können. «Man muss schon aufpassen, dass man sich neben dem Elternsein als Paar nicht verliert. Im neuen Jahr möchten wir es trotz Familienzuwachs schaffen, öfter unsere Zweisamkeit zu geniessen.» Dann fügt sie herzlich lachend an: «Wie gut uns das gelingen wird, steht in den Sternen. Vorsätze sind bekanntlich dazu da, gebrochen zu werden!» Da spricht eine Mutter, die bereits ein Kind hat und ganz genau weiss, dass man besser alles so nimmt, wie es kommt, statt sich allzu viel vorzunehmen.