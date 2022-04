In der Suchtprävention (und in der Schule, wenn sie denn dort überhaupt stattfindet) liegt der Fokus immer noch auf Rauschgift und Alkohol. Warum reagieren wir in der Schweiz so langsam auf solche Trends?

Viele Mühlen mahlen in der Schweiz langsam, was in gewissen Bereichen ein Vorteil ist, in anderen eher ein Nachteil. Ein grosses Problem dabei ist das Fehlen von regelmässigen epidemiologischen Daten: Die Schülerstudie «Health Behaviour in School-aged Children» findet nur alle vier Jahre statt, und die Schweizerische Gesundheitsbefragung unter den Bewohnern ab 15 Jahren gar nur alle fünf Jahre. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2017 resp. 2018, und neue Zahlen werden erst im 2023 vorliegen. Eine echte Prävention in einer sich schnell ändernden Suchtlandschaft wird damit verunmöglicht. Und in der Politik scheint die Angst vor «Freiheitsverlust» bei Massnahmen noch immer stärker zu sein als die Sorge um unsere Jugend.