Jennifer Lopez' Kids finden ihre Mum nur halb cool

Eine berühmte Mutter zu haben ist nicht nur lässig

Der Superstar verriet nämlich kürzlich in der Ellen DeGeneres Show, dass ihre pubertierenden Kinder sie nicht ganz so cool finden wie der Rest der Welt. Sie liebe es immer noch, ihre «lieben Kleinen» zu küssen und zu umarmen, was diese oftmals nicht ganz so super finden. Vor allem dann nicht, wenn Freunde in der Nähe sind. «In der Nähe ihrer Schule darf ich nicht mal mehr aus dem Auto aussteigen. Es bricht mir das Herz», meint sie lachend.