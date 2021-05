«Ich glaube, was junge Menschen jetzt am meisten brauchen, ist eine Perspektive. Dass sie nich mehr Opfer der Krise und des Systems sind, sondern Teil der Lösung werden», sagt Jugendforscher Simon Schnetzer. Dies dürfe auch als Appell an die Politik verstanden werden, zur Bewältigung der Krise auf die Beteiligung der Jugend zu setzen. Was wir wohl in zehn Jahren über sie sagen werden, diese «Generation Reset»? Wir sind gespannt.