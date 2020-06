In einem Interview beschreibt Zukunftsforscherin Salomè Vogt, in welche Richtung sich der Alltag der heutigen Jugend wandeln könnte. «Viele Berufe, die sich in den nächsten Jahren ergeben, kennen wir heute noch gar nicht», sagt sie. «Eine gute Strategie, um auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft fit zu bleiben, ist die eigene Offenheit zu wahren, sich ein Leben lang weiterzubilden.»