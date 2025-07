Justin Trudeau geniesst Einzelzeit mit seinem Sohn in Zermatt

Trudeau scheint seinen Kindern diesen Sommer Einzelzeit zu schenken, denn jetzt ist sein ältester Sohn Xavier (17) an der Reihe. Und mit ihm zog es den ehemaligen Premier in die Schweiz. Die beiden verbringen ihre gemeinsame Zeit in den Walliser Bergen. «Ich bin mit Xavier in Zermatt. Wir geniessen die Berge, das Wandern, das Klettern und mehr geschmolzenen Käse, als irgend jemand essen sollte», schreibt Trudeau zu den Fotos auf Instagram. Sie zeigen das Duo im Schnee, in der Kletterwand und natürlich vor dem Matterhorn. Beim Fondueessen gibts leider keines.