Katy Perry und Miranda Kerr zeigen, wie Patchwork geht

In ihrem Instagram-Gespräch tauschten sich die beiden Mamis auch über Mutterschaft aus. Miranda sagte, Mama zu sein, sei «das beste auf der Welt.» Neu-Mami Katy kann ihr nur beipflichten: «Ich habe noch nie so etwas empfunden wie für meine Tochter. Mit ihr habe ich all die Liebe gefunden, nach der ich je gesucht habe.» Bisher habe sie Liebe und Wertschätzung immer vor allem durch beruflichen Erfolg erfahren, meinte die Sängerin. «Aber die Liebe deiner eigenen Kinder ist konstant und bedingungslos und unabhängig davon, was du hast oder nicht. Dieses Gefühl ist so erfüllend.»