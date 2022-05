10. Was interessiert mich das Geschwätz von Mama?

Wenn Kids in die Pubertät kommen, reagieren sie anders auf die Stimme ihrer Eltern als vorher. Grund: Diese Bindung ist schon so fest, dass das Teenie-Hirn es nicht mehr so relevant findet, darauf zu reagieren. Bindungen ausserhalb der Familie werden wichtiger, daher werden ausserfamiliäre Stimmen als wichtiger eingestuft.