Kim Kardashian spricht über Kanyes Verhalten nach der Trennung

«Ich werde ihn immer schützen»

Aber wie geht man als Mutter oder Vater damit um, wenn der andere Elternteil sich nach einer Trennung so verhält? Kim Kardashian spricht mit US-Talkerin Ellen De Generes (64) darüber, und zeigt, dass sie einiges richtig macht. Sie verliert nämlich kein böses Wort über ihren Ex. «Er ist der Vater meiner Kinder, ich werde ihn immer schützen», sagt der Reality-TV-Star, und spricht damit wohl auch auf Kanye Wests bipolare Störungen an, welche er vor einiger Zeit öffentlich machte. Auch wenn eine psychische Krankheit ein solches Verhalten nicht entschuldigt, sagt Kardashian: «Ich versuche, es zu ignorieren, auch wenn es manchmal hart ist, und das zu tun, was am besten für die Kinder ist.» Und sie weiss, was das ist: «Ich möchte, dass meine Kinder in beiden Elternteilen das Beste sehen.»