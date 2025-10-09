Kleiner Einblick ins Familienleben 

Er sei sehr glücklich, seine Zwillinge Alexander und Ella (8) abseits von Hollywood aufwachsen zu lassen, sagt George Clooney in einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin «Esquire». Seit vergangenem Jahr lebt die vierköpfige Familie auf einer Farm in Frankreich. Clooney, der selbst auf einem Bauernhof aufwuchs, fand dies als Kind zwar alles andere als toll. «Aber für meine Kinder ist es grossartig. Sie sind nicht ständig an ihren iPads, wir essen gemeinsam zu Abend und sie bringen ihr Geschirr selbst in die Küche.»