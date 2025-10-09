Kleiner Einblick ins Familienleben 

Er sei sehr glücklich, seine Zwillinge Alexander und Ella (8) abseits von Hollywood aufwachsen zu lassen, sagt George Clooney in einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin «Esquire». Seit vergangenem Jahr lebt die vierköpfige Familie auf einer Farm in Frankreich. Clooney, der selbst auf einem Bauernhof aufwuchs, fand dies als Kind zwar alles andere als toll. «Aber für meine Kinder ist es grossartig. Sie sind nicht ständig an ihren iPads, wir essen gemeinsam zu Abend und sie bringen ihr Geschirr selbst in die Küche.»
Und zum Zmittag gibts weder etwas Extravagantes noch etwas besonders Linienbewusstes. So lieben die Zwillinge zum Beispiel Zitronen-Pasta mit Poulet und frischen Tomaten aus dem Garten. Dabei gesteht Amal Clooney (47), dass sie nicht selbst kocht. Als George die Kinder kürzlich gefragt habe, was denn wäre, wenn ihr Mutter mal etwas kochen würde, hätten Alexander und Ella unisono geantwortet: «Dann sterben wir alle!»
Die Familie wolle bewusst nicht in Los Angeles wohnen. «In Frankreich kümmert es niemanden, ob man berühmt ist. Meine Kinder kennen es nicht, von Paparazzi verfolgt zu werden, und sie werden nicht mit Kindern von anderen berühmten Leuten verglichen.»
Lieber als auszugehen laden die Clooneys Freunde nach Hause ein – und die müssen ihre Handys in einen Korb legen, damit nichts Privates nach aussen dringt. Die Namen und Gesichter der Stars, die hie und da zu Besuch kommen, sagen den Zwillingen im Übrigen gar nichts. «Wer war das?», fragten sie nach Robert De Niros (82) letztem Besuch.
Trotzdem sind die beiden Achtjährigen auch schon kleine Fans. So verrät ihr Vater, dass sie Taylor Swift (35) und den Musical-Film «Wicked» lieben. Und wie berühmt ihr Vater ist, werden sie wohl früh genug herausfinden.