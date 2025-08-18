Liebe Laura, lieber Pietro: Nehmt euch ein Vorbild an diesen Patchwork-Familien! 

Vergangenes Wochenende liess Influencerin Laura Maria Rypa (29) die Bombe platzen: Sie und «DSDS»–Star Pietro Lombardi (33) hätten sich getrennt, teilt sie auf Instagram mit. «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen. Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen.» Leano ist zwei Jahre alt, Amelio feierte im August seinen ersten Geburtstag.
Falls die Trennung defintiv ist, gehts jetzt also ans Co-Parenting für das Ex-Paar. Pietro hat damit bereits Erfahrung: Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32) hat er Sohn Alessio (10). Zwar scheinen die beiden das nicht schlecht hinzukriegen – aber es gibt immer wieder mal Misstöne. So liess Pietro vor einiger Zeit Alessio ohne Sarahs Wissen einen Irokesen-Schnitt schneiden und die Haare blondieren. Die Sängerin reagierte prompt zum entsprechenden Bild auf Social Media: «Was um Himmels Willen ist mit den Haaren von meinem Sohn passiert?» Pietro antwortete: «Das kannst du mir auch privat sagen, aber ich finde es gut und der Kleine auch.» Später störte sich Pietro daran, dass Sarah einen Unfall von Alessio via Instagram öffentlich machte. «Ich habe 100 Nachrichten bekommen!»
Das ist nicht tragisch, geht aber sicher noch besser. So könnten sich Pietro und Laura – und Pietro und Sarah – diese Stars zum Vorbild nehmen, die sich öffentlich niemals schlecht über den anderen Elternteil äussern.
Katy Perry und Orlando Bloom
Kurze Zeit nach ihrer offiziellen Trennungsbestätigung zeigen der Popstar (40) und der Schauspieler (48), wie Co-Parenting geht. Bloom teilte Aufnahmen aus den Sommerferien. Mit dabei ein besonders herzerwärmendes Foto: Mit Katy Perry, der gemeinsamen vierjährigen Tochter Daisy sowie seinem 14-jährigen Sohn Flynn aus der Beziehung mit Ex-Frau Miranda Kerr (42) posiert Bloom für ein inniges Familienfoto auf hoher See.
Jennifer Garner und Ben Affleck
Das Schauspielerpaar war von 2005 bis 2018 verheiratet und hat deri Kinder. An Veranstaltungen werden die Ex-Partner oft gemeinsam mit ihren Kindern gesichtet. Vergangenen Juni ehrte Garner (53) ihren Ex–Mann (52) mit einem bislang unveröffentlichtem Foto am US–amerikanischen Vatertag. Dieser wiederum lobte seine Ex–Frau in der Aprilausgabe 2025 von «GQ»: «Ich habe wirklich Glück, dass ich mit der Mutter meiner Kinder eine so gute Partnerin und Co–Elternteil habe. Sie ist wunderbar und grossartig. Wir funktionieren gut zusammen.»
Naomi Watts und Liev Schreiber
Für den Schulabschluss von Sohn Alexander Pete (18) posieren die Hollywood-Stars Liev Schreiber (57) und Naomi Watts (56) stolz mit ihrem Ältesten. Ihr jüngeres Kind Kai (16) ist transgender, beide Eltern haben ihre Tochter immer unterstützt.
Heidi Klum und Seal
Auch das Topmodel (52) und der Musiker (62) trafen kürzlich bei der Abschlussfeier des gemeinsamen Sohnes Johan (18) aufeinander. Es gab nicht nur freundlichen Smalltalk zwischen den beiden, sondern auch eine feste Umarmung. Auch vergangenene Woche zeigten sie, wie wichtig Familie ist: Während Heidi mit Henry (19), Johan und Lou (15) beim Tokio-Hotel-Jubiläumskonzert ihren Mann Tom Kaulitz (35) feierte, verbrachte die älteste Tochter Leni (21) Zeit mit Seal und postete auf Instagram: «Papas grösster Fan.»
Anna Faris und Chris Pratt
Und auch das Ex-Paar Anna Faris (48) und Chris Pratt (45) traf anfangs des Sommers bei einer Abschlussfeier aufeinander, nämlich der von Sohn Jack (12). Die beiden Schauspieler trennten sich 2017 nach acht Jahren Ehe. «Ich stellte irgendwann fest, dass es eine Menge gab, die ich ignoriert hatte», sagte Faris 2021 in ihrem eigenen Podcast. Trotzdem betonte sie, sie sei nach wie vor mit Pratt befreundet – auch nach dessen Hochzeit mit Katherine Schwarzenegger (35), mit der er mittlerweile drei Kinder hat. Und die ebenfalls an Jacks Abschlussfeier war – Umarmung von Anna Faris inklusive!