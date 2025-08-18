Liebe Laura, lieber Pietro: Nehmt euch ein Vorbild an diesen Patchwork-Familien! 

Falls die Trennung defintiv ist, gehts jetzt also ans Co-Parenting für das Ex-Paar. Pietro hat damit bereits Erfahrung: Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32) hat er Sohn Alessio (10). Zwar scheinen die beiden das nicht schlecht hinzukriegen – aber es gibt immer wieder mal Misstöne. So liess Pietro vor einiger Zeit Alessio ohne Sarahs Wissen einen Irokesen-Schnitt schneiden und die Haare blondieren. Die Sängerin reagierte prompt zum entsprechenden Bild auf Social Media: «Was um Himmels Willen ist mit den Haaren von meinem Sohn passiert?» Pietro antwortete: «Das kannst du mir auch privat sagen, aber ich finde es gut und der Kleine auch.» Später störte sich Pietro daran, dass Sarah einen Unfall von Alessio via Instagram öffentlich machte. «Ich habe 100 Nachrichten bekommen!»