Nun, vier Kinder von drei Frauen innerhalb eines einzigen Jahres - das muss ihm einer erst mal nachmachen. Ebenfalls bemerkenswert sind die Namen des Cannon-Nachwuchses. Dass man als Marilyn-Monroe-Fan seine Tochter (aus der Ehe mit Carey) Monroe nennt, ist ja noch nachvollziehbar. Warum ihr Zwillingsbruder Moroccan - also «Marokkaner» - heisst? Gemäss Mariah Carey nennt sie einen Raum in ihrer New Yorker Wohnung den «marokkanischen Raum», weil er entsprechend eingerichtet ist, und in diesem habe Nick Cannon um ihre Hand angehalten. Voilà. Macht den Namen zwar für den kleinen Marokkaner, der keiner ist, vermutlich nicht besser, aber gibt ihm immerhin einen Sinn.