Mia Aegerters Sohn singt auf ihrer neuen Single 

Darüber, ob er dereinst wirklich in die Fussstapfen seiner Eltern tritt, dürften sich die Eltern heute noch keine Gedanken machen. Fest steht, dass er ihr Leben seit seiner Geburt ganz schön auf den Kopf gestellt hat: «Durch ihn bekommt alles eine neue Perspektive. Es stimmt wohl, dass man mit der Geburt seines ersten Babys auch selbst neu geboren wird», sagte Mia vor zwei Jahren in der Schweizer Illustrierten. Das reicht ja vorerst auch. Die Musikwelt kann Joshua dann in ein paar Jahren auf den Kopf stellen.