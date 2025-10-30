Mia Aegerters Sohn singt auf ihrer neuen Single 

«Er war noch nicht geboren, als wir um die Welt reisten. Jetzt singt er mit uns», schreibt Mia Aegerter (49) in einem aktuellen Instagram-Post. Zu sehen: Ein Zusammenschnitt aus Bildern ihrer Weltreise, die sie 2018 gemeinsam mit ihrem Partner, dem Songwriter und Produzenten Martin Fliegenschmidt (45) machte. Zu hören: Ihr neuer Song «Around the Bend».
Dieser sei auf der Reise entstanden, während der Martin und sie das Bandprojekt «Mia Myself & I» gründeten, schreibt Aegerter dazu. Tatsächlich singt der vierjährige Joshua Kaleo darauf mit seinen Eltern – und hat Stimme und Talent offensichtlich in die Wiege gelegt bekommen!
Darüber, ob er dereinst wirklich in die Fussstapfen seiner Eltern tritt, dürften sich die Eltern heute noch keine Gedanken machen. Fest steht, dass er ihr Leben seit seiner Geburt ganz schön auf den Kopf gestellt hat: «Durch ihn bekommt alles eine neue Perspektive. Es stimmt wohl, dass man mit der Geburt seines ersten Babys auch selbst neu geboren wird», sagte Mia vor zwei Jahren in der Schweizer Illustrierten. Das reicht ja vorerst auch. Die Musikwelt kann Joshua dann in ein paar Jahren auf den Kopf stellen.