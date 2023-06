Mia Aegerter ziehts zurück in die Heimat

«Hie u jetzt» ist 2003 der Anfang einer grossen Musikkarriere. Eine Unbekannte ist Mia Aegerter da schon längst nicht mehr. Ihre Rolle in der deutschen Über-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» hat sie drei Jahre zuvor über Nacht ins Scheinwerferlicht katapultiert. In «Achtung, fertig, Charlie!» – bis heute einer der erfolgreichsten Schweizer Kinofilme aller Zeiten – spielt sie neben Melanie Winiger die Hauptrolle. Und liefert den Titelsong. 36 Wochen lang hält sich «Hie u jetzt» in der Hitparade. Mia veröffentlich vier Mundart-Alben, moderiert beim deutschen Sender ZDF «Bravo TV», sitzt bei SRF in der «MusicStar»-Jury, heimst einen Prix Walo, einen Swiss Award und einen Viva Comet ein.