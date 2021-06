Michael Bublés Tochter findet Prinzessinnen doof

Der Teil, der genetisch erklärt werden kann, wenn es um Geschlechterunterschiede geht, sei sehr klein, so die Genderforscherin. Die allermeisten Differenzen seien nicht biologisch erklärbar, sondern begründen in der Entwicklung der Gesellschaft und der Erziehung. So ist es wünschenswert, Kinder immer wieder zu ermutigen, ihre Wünsche, Interessen und Fähigkeiten ausserhalb der gängigen Stereotype zu entdecken. So werden wir Vida Bublé vielleicht tatsächlich bald mal im Superhelden-Kostüm sehen. Und ihre Brüder Noah, 7, und Elias, 5, im Tutu? Warum auch nicht? Bei so einem coolen Papa wäre das sicher kein Problem.