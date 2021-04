Mit Baloise-Chef Michael Müller auf dem Titlis

Online ist auch das Stichwort, wenn es um Michael Müllers Steckenpferd geht, die Baloise Session. Schon bevor klar war, dass das Musikfestival im Jahr 2020 abgesagt werden muss, hat die Baloise zusammen mit der Festivalleitung ein alternatives Konzertformat geschaffen. Mit der Baloise Session @home ist eine innovative Livestreaming-Plattform entstanden, die bei ihren Konzerten jeden Monat über 300 000 Klicks auf den entsprechenden Seiten zählt. «Ich denke, die Künstlerinnen und Künstler schätzen die Gelegenheit, wieder einmal live zu spielen. Und für uns ist es Ehrensache, einheimische Musikerinnen und Musiker zu unterstützen», sagt Müller. Als nächsten Act gibt es am 26. April den Mundart-Reggae-Musiker Dodo. Schweizer Sound mag Michael Müller fast so gern wie handgemachten Rock. Und wie siehts aus mit dem, was jeweils aus den Zimmern seiner Söhne tönt? «Ich kann dem meisten davon etwas abgewinnen. The Weeknd find ich sogar richtig gut!»