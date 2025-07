Olivier Borer ist zum zweiten Mal Papi geworden 

Während sie es bei den Vornamen ihres Erstgeborenen tierisch mochten – eine Bedeutung von Naël ist Löwe, sein Zweitname Yunus bedeutet Delfin –, gehen sie Nummer zwei eher spirituell an: Enea bedeutet unter anderem «der Gelobte», Can heisst «Leben» oder «Seele». Bei den Zweitnamen ist sich die Familie treu geblieben: Yunus und Can haben türkischen Ursprung, was den Wurzeln von Oliviers Mann geschuldet ist. Mit Nachnamen heissen die Buben Borer.