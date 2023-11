Was gibt Ihnen die Kraft, mit negativen Reaktionen umzugehen?

Meine kleine Familie, mein Mann, meine Eltern, Geschwister, meine Freund:innen. Und ganz viele, schöne Reaktionen auf den Strassen, an Orten, wo ich für SRF Sport im Einsatz bin, wie gerade eben an den Swiss Indoors. So viele Menschen bekunden echtes Interesse an Naëls Entwicklung, fragen, wie wir es als Eltern meistern und wollen teilhaben an unserem Glück, gönnen uns dieses auch. Und das spendet alles unheimlich viel Kraft.