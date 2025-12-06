Schweizer Illustrierte Logo

Für den guten Zweck wirft sich Ex-Nati-Torhüter Pascal Zuberbühler ins Samichlaus-Kostüm und besucht mit Eseli Sissi Schweizer Familien. Im Video seht ihr, wie sich die Goalie-Legende für Amazon und die Kinderspitex als Chlaus macht. Sina Albisetti
«Wer ist hier eigentlich der Esel?»

Pascal Zuberbühler verteilt als Samichlaus Geschenke

Als Goalie der Schweizer Nati war er eine Legende. Als Samichlaus zeigt Pascal Zuberbühler viel Sinn für Humor. Um Kindern eine Freude zu machen, verkleidet er sich mit Bart und Bauch.

Wer ist hier eigentlich der Esel?», fragt Pascal «Zubi» Zuberbühler (54) mit gespielter Empörung und schaut vorwurfsvoll zu Eselstute Sissi (18). Die, ganz Teenager, ignoriert ihn und knabbert ungerührt an einer Einkaufstasche ihrer Besitzerin Karin Brauchli aus Nussbaumen TG, die den Schmutzli mimt.

Drei Thurgauer unterwegs im Zürcher Oberland: Chlaus Zubi, Eseli Sissi und Schmutzli Karin sind auf dem Weg zum Treffen mit den Kindern im Wald.

PASCAL MORA

Also hievt Zubi den Sack mit den Geschenken auf den eigenen Buckel. Er ist unterwegs, um im Namen von Amazon und der Kinderspitex Geschenke zu verteilen.

Beruflich ist Zuberbühler beim Weltfussballverband FIFA Senior Football Expert. Privat engagiert sich der Nati-Goalie (51 Länderspiele zwischen 1994 – 2008) als Botschafter für die Kinderspitex.

Mit einem Kissen trimmt Zuberbühler seinen athletischen Körper auf Samichlaus-Format.

PASCAL MORA

Der Verein unterstützt Familien, die ein schwer krankes oder behindertes Kind zu Hause pflegen, damit es nicht wochen- oder gar jahrelang im Spital sein muss.

«Für die Eltern ist das eine 24-Stunden-Aufgabe», sagt Zuberbühler. Ausgebildete freiwillige Helferinnen und Helfer springen für ein paar Stunden ein und übernehmen die Betreuung, damit die Eltern eine Pause bekommen, auch mal zusammen ins Kino gehen können. Solche Momente heissen «Glücksstunden» und werden mit Gönnerbeiträgen finanziert.

«Mich berührt das Schicksal dieser Familien sehr», sagt Zuberbühler, der selber Vater ist. Seine Zwillinge Nuria und Nevil sind mittlerweile 11-jährig. «Die Aufgabe als Botschafter der Kinderspitex ist mir eine echte Herzensangelegenheit.» 

Isabella auf Eseli Sissi, Mami Maria, Julian und der kleine Marcus freuen sich über die Geschenke, die sie vom Samichlaus bekommen.

PASCAL MORA

Die Kids werden still und leise

Der Onlinehändler und Technologiekonzern Amazon spendet 40 solcher Glücksstunden für die Eltern schwer kranker Kinder. Plus einen Sack Geschenke. Diese verteilt Botschafter Pascal Zuberbühler letztes Wochenende an Familien, die bei einem Radiospiel ausgelost worden waren.

Als erste kommen Grossmutter Teresa (52), Mami Maria (28) und die Kinder Julian (9), Isabella (7) und Marcus (5) zum Samichlaus in den Wald im Zürcher Oberland. Ausgerechnet der Kleinste, Marcus, kenne etwas gar viel Schimpfwörter, liest der Claus in sein Buch.

Besuch beim Samichlaus im Wald: Schmutzli Karin, Eseli Sissi trägt Isabella, Mami Maria, Julian, Chlaus Zubi, Grosmami Teresa und Schlingel Marcus.

PASCAL MORA

Oha! Sein grosser Bruder Julian müsste häufiger Bücher lesen und Schwester Isabella hinterlässt gerne eine Unordnung. Ui!

Es ist die erste Begegnung der drei mit einem leibhaftigen Samichlaus. Mit grossem Ernst hören sie ihm zu, nicken schüchtern und wagen kaum mehr zu sagen als Ja und Nein.

Dann tauen sie auf. Pascal Zuberbühler macht gerne ein Spässchen, auch als Samichlaus. Die Geschwister wundern sich zwar, was dieser Chlaus alles über sie weiss. Aber er hat Geschenke dabei! Juhu.

Die nehmen sie neugierig mit nach Hause. Was drinsteckt, sei hier ausgeplaudert: Kinder Digitalkameras, unter anderem.

 «Tschäse zäme!» Samichlaus im Stress, er muss noch zu vielen Familien, um viele Geschenke zu verteilen.

PASCAL MORA

Chlaus, Eseli und Schmutzli sind da schon auf dem Weg zum nächsten Wald und zur nächsten Familie.

Von Ruth Brüderlin vor 19 Minuten