«Tschugger»-Star Anna Rossinelli wird Mami

Jede Menge Italianità

Den Papa des Babys, den italienischen Architekten Francesco Caciotta, hat Anna in den Ferien in Rom kennengelernt. Vor etwas mehr als zwei Jahren ist er zu ihr nach Basel gezogen. Das Kind wird also sicherlich zweisprachig aufwachsen und jede Menge Italianità in die Wiege gelegt bekommen. Darüber, wie viele Geschwister es geben soll, ist man sich im Hause Rossinelli Caciotta allerdings noch nicht richtig einig. «Mein Freund will mehr Bambini als ich», sagte Anna vor kurzem im «SI Talk». Wir gratulieren erstmal herzlich zur Nummer eins.