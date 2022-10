Anna Rossinelli feiert Liebes-Jubiläum mit Francesco

Anna Rossinelli im SI.Talk «Mein Freund will mehr Bambini als ich»

Anna Rossinelli gibt als Polizistin in «Tschugger» ihr Schauspiel-Debüt, hat eine neue Single am Start und spürt den Baby-Boom. Weshalb die Musikerin sich selbst bald in der Rolle als Mami sieht, warum sie eine schlechte Polizistin wäre und wieso sie am Set ein Blackout hatte, verrät die 34-Jährige im SI.Talk.

Sina Albisetti