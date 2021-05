Ein weiterer grosser Dikussionspunkt in beiden Haushalten: Bildschirmzeit. Ihr Mann sei streng diesbezüglich, sagt Kerr. «Er wuchs ohne TV auf. Als er ein Teenager war und einen Computer wollte, sagten seine Eltern, er solle sich selbst einen basteln. Also hat er das getan.» Sohn Flynn darf Handy und Co. nur für Chats mit seinen Freunden nutzen. «Es ist eines, ob sie mit ihren Freunden kommunizieren oder auf Social Media sind. Ich finde, man sollte 18 sein, bevor man einen Account erstellt, und dann selbst entscheiden, was man teilen möchte.» Auch bei Kardashians gibt es Grenzen. «Ich habe gemerkt, dass die Kinder unterschiedlich auf diese reagieren», so Kourtney. So habe Mason während des Lookdowns je einen TikTok- und einen Instagram-Kanal betrieben - ohne die Erlaubnis seiner Eltern. «Wir haben diese dann sehr schnell wieder gelöscht!»