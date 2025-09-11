So schützt ihr eure Familie vor den gefährlichen EHEC-Erregern

5. Schneidbretter nicht zu lange benutzen

«Schneidbretter aus Glas oder Marmor sind am sichersten, weil sich darauf keine Rillen bilden», sagt Friese. Denn genau in diesen Rillen von Holz- oder Plastikschneidbrettern können sich die Erreger festsetzen. Sobald sichtbare Rillen entstehen, sollte das Schneidbrett deshalb ersetzt werden. «Was die Hygiene betrifft, unterscheiden sich Holz- und Plastikschneidbretter nicht gross.» Zwar sei Holz ein offenporiges Naturprodukt, doch gewisse Holzarten würden antimikrobiell wirken. Der Vorteil von Plastikschneidbrettern ist laut Experte, dass man sie bei 60 Grad in der Spülmaschine waschen kann. Egal, für welches Material man sich entscheide, wichtig sei, dass man für Fleisch und Gemüse separate Schneidbretter benutze.