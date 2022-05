So süss gratulieren die Stars ihren Kindern zum Geburtstag

Eine lange Liebeserklärung an Tochter Maxwell Drew veröffentlichte Sängerin Jessica Simpson (41) zu deren zehntem Geburtstag. «Maxwell weiss, was sie will, und kommuniziert logisch und emotional so, dass sie die Meinung der meisten Leute ändern kann (inklusive meine). Maxi kann Vorurteile in weniger als drei Minuten zunichte machen. Das erstaunt mich täglich», schreibt sie. Und weiter: «Sie gibt und gibt und gibt. Maxwell Drew Johnson, du bist perfekt und meine allerbeste Freundin.»