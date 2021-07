So tickt die jüngste Queen-Enkelin Lady Louise

So halte sich Lady Louise - so ihr Titel - von den Instagram, Tik Tok, Snapchat und Co. fern. Auf eigenen Wunsch. «Ich würde es ihr nicht verbieten. Aber sie interessiert sich nicht wirklich dafür», so die Gräfin. Es gäbe ein paar Plattformen, auf denen sie mit ihren Freunden spreche. «Aber das ist es im Grunde. Sie veröffentlicht nichts über sich selbst. Sie ist sehr privat.»