Nach der Beerdigung an eine Party – für Teens kein Widerspruch

«Wenn es um Tod und Trauer geht, werden Jugendliche oft wie Erwachsene behandelt. Das sind sie aber nicht», sagt Theologe Hannes Wechner, Autor des Buches «Plötzlich bist du nicht mehr da» dem Magazin «Der Sonntag». Jugendliche suchen sich ihre eigene Form der Trauer. Die könne laut und impulsiv sein, still und in sich gekehrt, aber auch so, als ob nichts geschehen wäre. Und: «Für Jugendliche kann die Trauer neben ihrem normalen Leben existieren. Sie können an einer Beerdigung weinen und danach an eine Party gehen. Für sie ist das kein Widerspruch.»