William, der Pragmatische

Natürlich mag das auch am Alter der Kinder liegen, aber im Gegensatz zu Harry halten Prinz William (40) und Prinzessin Catherine (40) auch als Eltern wenig von tränenreichen Statements. So erzählt Elaine Gee, eine 58-jährige Lehrerin aus Wokingham, dem Magazin «People», William habe zu ihr gesagt, er und Kate würden versuchen, das Leben ihrer Kinder auch jetzt so normal wie möglich zu gestalten. Und dass George und Charlotte auch in den Zeiten der Trauer zur Schule gingen. Gee war unter den Leuten, welche sich kürzlich vor Windsor Castle versammelten, um dem Prinzenpaar zu kondolieren, und hatte scheinbar das Glück, einige Worte mit den beiden zu wechseln. Sie habe auch Catherine für ihre Professionalität in der Trauer gerühmt, worauf diese ihr gedankt habe.