Spitzenkoch Sven Wassmer wird zum zweiten Mal Vater

Familientisch präsentiert von Emmi Amanda & Sven Wassmer: «Unser Sohn hat einen verwöhnten Gaumen»

Starkoch Sven Wassmer und Sommelière Amanda Wassmer-Bulgin sind in der Schweizer Gastronomie das Kulinarik-Powerpaar schlechthin. Daheim geniessen die beiden jede freie Minute mit Sohn Elijah. Wer in der Erziehung konsequenter ist und weshalb der Spitzenkoch zuhause lieber nicht am Herd steht, erzählen Sven und Amanda an ihrem Familientisch.