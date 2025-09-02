Tics bei Kindern: Ein Grund zur Sorge?

Was können Eltern tun, um ein Kind mit Tics zu unterstützen?

Am wichtigsten ist es, die Tics als solche zu erkennen. Dann ist es ratsam, die Kinder freundlich darauf anzusprechen, sie aber auch in Ruhe zu lassen, wenn die Tics für sie kein Problem darstellen. Sind die Eltern unsicher, können sie sich an den Kinderarzt oder die Kinderärztin wenden und wenn nötig eine Expertin oder einen Experten aufsuchen. Zudem sollten die Lehrpersonen wissen, dass ein Kind den Unterricht nicht mit Absicht stört, sondern beispielsweise einen Geräusch-Tic hat. Grundsätzlich tun Eltern aber gut daran, nicht zu sehr zu dramatisieren.